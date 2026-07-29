Peppa Pig y Paw Patrol: 4 Juguetes que ayudan a desarrollar la solidaridad en los niños

Muchos pequeños actualmente se encuentran de vacaciones por lo que cuentan con mucho tiempo libre para desarrollar actividades, es por eso que en esta ocasión te presentamos 4 juguetes ideales para que los niños y niñas no solo se diviertan, sino que también aprendan el valor de la solidaridad. Esto lo harán con juguetes de Peppa Pig y Paw Patrol; dos de las caricaturas más queridas por los infantes.

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Peppa Pig y Paw Patrol: Juguetes para que los niños aprendan el valor de la solidaridad

No cabe duda de que Peppa Pig y Paw Patrol son dos series animadas que los niños aman, sin embargo no todo se ha quedado en la pantalla ya que actualmente en el mercado hay diversos juguetes con la imagen de los personajes de estas caricaturas por lo que en esta ocasión te decimos cuáles son los que harán que los más pequeños de la casa sean más solidarios con otras personas.

Paw Patrol: Juguetes de radios portátiles

Este juguete es ideal para que los niños aprendan a compartir y sean solidarios ya que al ser dos radios, estos se utilizan para que dos niños trabajen en equipo y se ayuden mutuamente si lo necesitan. Este juguete está personalizado con los icónicos personajes y sobresale por ser en color azul y rojo.

Paw Patrol: Juguetes de todos los personajes en carritos

Este es uno de los juguetes favoritos de todos los niños, consiste en todas las figuras de los personajes en su propio carro, con estos pueden jugar a las “carreras”, compartir los juguetes para que todos tengan oportunidad de correr con un personaje, por lo que ahí estarán desarrollando la solidaridad. Es importante que un adulto supervise la actividad para evitar que los niños se lastimen jugando.

Juguetes de Paw Patrol|Crédito: Pinterest

Peppa Pig: Juguete de picnic

Como su nombre lo indica, este juguete consiste en un picnic de Peppa Pig; es decir, es un juego con diferentes piezas que incluye vasos, fruta, sándwiches, platos y todo lo necesario para que al menos cuatro niños jueguen. En los picnics se comparte la comida por lo que sin duda aprenderán mucho sobre el valor de la solidaridad.

Peppa Pig: Juguete de toboganes y resbaladilla

Este juguete, como su nombre lo indica consiste en resbaladillas y toboganes de Peppa Pig. En este hay tres distintas por lo que los niños pueden hacer que las diferentes figuras resbalen. Desarrollarán la solidaridad al momento de compartir el mismo espacio, las resbaladillas o bien, ayudar si algún niño tiene dificultades para pasar su figura por el puente o poder bajar de algún tobogán.