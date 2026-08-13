4 capítulos de Pocoyo y de Bluey para aprender sobre los colores de manera sencilla, práctica y divertida

A temprana edad, aprender sobre los colores puede ser más sencillo de lo que parece, pues los niños pueden relacionar este aprendizaje gracias a juegos, objetos y situaciones cotidianas. Por ello, ahora te contamos sobre 4 capítulos de Pocoyó y Bluey que permitirán identificar diferentes tonalidades mientras los pequeños siguen las aventuras de sus amigos animados.

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4 episodios de Bluey y Pocoyo para aprender sobre los colores

Pocoyo: "La casa de los colores" - Temporada 4 episodio 10

Dentro de este episodio, Elly busca pintar su nueva casa de rosa, pero Pocoyó y Pato le muestran que existen más colores. Este capítulo permite a los niños identificar colores y hablar sobre sus tonalidades mientras los personajes deciden en qué color pintar la casa.

Pocoyo: "Colores" - Temporada 4 episodio 18

En esta historia, Pocoyo encuentra un libro en el que puede aprender los colores, pero descubre que al pasar sus páginas, él y sus amigos cambian de color. Este episodio puede ser útil para que los niños relacionen los diferentes colores con el juego y la diversión.

Bluey: "Lluvia" - Temporada 3, episodio 18

Durante una fuerte tormenta, Bluey juega mientras intenta construir una presa dentro del jardín, para después descubrir que aparece un arcoíris doble. Este episodio permite identificar colores y hablar sobre el colorido fenómeno que aparece tras la lluvia.

Bluey: “El Vertedero” - Temporada 1, episodio 34

Durante un viaje en auto, Bluey y Bingo juegan a buscar vehículos con ayuda de los colores del arcoíris. Con este episodio es posible ayudar a tu hijo a asociar los colores con diferentes objetos o fenómenos naturales.

Sin lugar a dudas, la ayuda a tu hijo a comprender conceptos como los colores no tiene por qué ser complicada; por ello, impulsa sus conocimientos y creatividad con estos 4 capítulos de Bluey que enseñan a identificar los colores de manera sencilla y divertida.