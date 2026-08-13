Tragedia sacude al rock español: muere Víctor Coyote a los 68 años

De última hora se dio a conocer el lamentable fallecimiento del músico y artista Víctor Coyote, fundador de Los Coyotes y figura vinculada a la Movida madrileña, consolidándose como un exponente del género y sentador de las bases del movimiento actual. De acuerdo con las primeras indagatorias, el influyente artista multidisciplinario perdió la vida en un incidente relacionado con un paseo en bicicleta dentro de su ciudad natal, en donde el cuerpo del artista fue eocntrado sin signos vitales.

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¿Qué se sabe sobre la muerte de Víctor Coyote, fundador de Los Coyotes?

El pintor y músico de 68 años de edad perdió la vida de manera repentina debido a un accidente en bicicleta, de acuerdo con informes recientes proporcionados por ABC, quien reportó que el artista salió a dar un paseo en bicicleta y fue hallado sin signos vitales en medio de la carretera.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió alrededor de Segovia, en su entorno natal de Tui (Pontevedra). De la misma manera, reportes proporcionados por la autoridad y, a pesar de que el deceso fue repentino, pudo deberse a un accidente de tráfico, una caída repentina o un desvanecimiento repentino.

No obstante, es importante señalar que, de acuerdo con las autoridades, aún será cuestión de tiempo conocer el parte médico y deslindar responsabilidades, debido a que el cuerpo del artista fue localizado con vida de manera repentina.

¿Quién fue Víctor Coyote?

Víctor Aparicio Abundancia; en; Tui, Pontevedra, 1958 – Segovia un 13 de agosto de 2026, Víctor fue un influyente músico, diseñador gráfico, ilustrador y artista multidisciplinar español, el cual además es considerado como figura clave de la Movida madrileña y el gran pionero en fusionar el rock con los ritmos latinos en España.