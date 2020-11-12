¡Feliz cumpleaños Mickey! No te pierdas la programación especial que Disney Junior trae para ti solo por KIDSIETE.

Disfruta este 18 de noviembre a partir de las 8:30 am, el maratón dedicado a nuestro ratón favorito, Mickey Mouse.

En el que podrás disfrutar episodios temáticos de “La Casa de Mickey Mouse” y de “Mickey Mouse Mix de Aventuras” y ver cómo Mickey junto con sus amigos Minnie, Daisy, Goofy, Donald y Pluto se embarcan en un sinfín de aventuras y travesuras.

Para comenzar la celebración, aquí develamos 10 datos curiosos de Mickey Mouse:

1. El personaje nació en 1928.

2. Walt Disney dibujó por primera vez a Mickey a bordo de un tren.

3. Originalmente se iba a llamar Mortimer Mouse.

4. El primer éxito de Mickey fue Steamboat Willie, que además fue el primer corto sonoro.

5. Mickey se convirtió en el primer personaje animado en tener una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood.

6. El primer producto en el que Mickey Mouse apareció fue un cuaderno escolar en 1929.

7. Mickey apareció por primera vez a color en “The Band Concert” en 1935.

8. Desde su primera aparición hasta 1958 la voz de Mickey fue la de Walt Disney.

9. Gracias a Mickey, Walt Disney ganó su primer Óscar en 1932.

10. Las Naciones Unidas reconoció a Mickey en 1935 como “símbolo de buena voluntad universal”.

