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¡Conoce a los integrantes de los pudientes!

¿Qué sucederá cuando pierdan sus privilegios?

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Escrito por: TV Azteca

La Guerra de Clases está por comenzar, y para que te vayas adentrando en esta aventura, hoy te presentamos a los integrantes que conformarán el codiciado bando de los Pudientes que harán historia esta Isla 2017.

 

  

Pudientes: catalogados como gente que no ha tenido muchas preocupaciones en su vida, principalmente económicas. Personas que por su estilo de vida, educación y profesión son catalogados como privilegiados; además de vivir rodeados de comodidades.

    

¿Qué sucederá cuando pierdan sus privilegios y estén en las mismas condiciones de todos?

 

la isla
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