¡El inicio de la Isla 2017!

Por fin comenzó la Isla, y vaya que lo hizo con el pie derecho y en lo alto pues este Reality Show pretende desafiar a 21 desconocidos con el fin de embolsarse 2 milloncitos de pesos, que seguro a nadie le caerían nada mal… ¿o no?

Esta Guerra de Clases, tuvo comienzo nada más y nada menos que en República Dominicana, lugar que se caracteriza por poseer bellos atardeceres, pero siendo muy honestos en esta ocasión será lo que menos importe, pues los participantes tendrán que dejar el alma para librar una batalla en la que sólo ellos podrán superar.

Y fue así como lo demostraron Facundo, Aristeo y Luis, (capitanes de los futuros equipos) quienes se enfrentaron en la primer batalla de la Isla para obtener una ventaja que sería revelada en el primer juego territorial ¿El ganador? Luis, quien la verdad nos dejo sorprendidos a todos por sus grandes habilidades ¡Woooow!

la isla, tv azteca, azteca 7, guerra de clases|rfK

Como era de esperarse, en este primer capítulo, los 21 participantes fueron divididos en tres equipos, los cuales se conformaron de la siguiente manera: Pudientes, representados por el color naranja; Godínez, distinguidos por el color verde y finalmente La Banda, representados por el color azul.

Entonces llegó el momento que todos esperábamos… el primer juego territorial de la Isla (muaaa ja ja ja) sin embargo, a pesar de que los Godínez llevaban una gran ventaja, "La Banda" resultó ganadora de Playa Alta, y por si fuera poco tuvieron el poder de hacer valido el premio por el que se enfrentó Luis: elegir a qué Playa pertenecerían los equipos rivales.

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Conociendo las Playas

“En el mar la vida es más sabrosa”. Lo dejaron claro los 21 participantes al conocer a sus respectivas Playas; y pese a que todos creímos que los Pudientes estarían muy tristes en su nuevo refugio; demostraron todo lo contrario… hasta que amaneció ¡Ups!

El juego de ventaja y castigo

Como la felicidad no podía dura para siempre; y la competencia debe de seguir, esta ocasión dos mujeres de cada equipo tuvieron que enfrentarse ante un nuevo reto “El juego de ventaja y castigo” con la finalidad obtener un beneficio a su equipo, debilitando a sus enemigos ¡Oooh sí!

Las ganadoras de este reto fueron Yuriko y Gaby representantes de La Banda quienes demostraron que su equipo hizo lo correcto al elegirlas para competir en esta prueba, obteniendo una ventaja para su equipo, la cual será revelada en el siguiente capítulo.

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¿Qué sucederá en la prueba de salvación?