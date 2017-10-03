¡El primer eliminado de Fusión!

Isidro y Adrián se fueron sentenciados a Juego a Muerte, pues su fuerza y su concentración no fue suficiente para librar esta batalla que los haría seguir permaneciendo en la aclamada Fusión.

¡El primer Juego individual de Fusión!

Ahora ambos se juegan su estancia en la Isla, y a pesar de que todos han parecido encajar muy bien en esta nueva etapa, eso no importó para esta prueba, ya que ambos estaban dispuestos a entregar todo en el campo de batalla con tal de seguir en la competencia.



Mientras tanto en Playa Fusion, Fernanda Yuriko y Gaby jugaban a la comidita, y el resto de los integrantes salieron en busca de alimento, pues con tanta hombre ahí es importante tener bastantes raciones de comida )no se vaya a armar la campal ... jajaja).



Lamentablemente Isidro se convirtió en el primer eliminado de la etapa Fusión, pese a esto el guerrero demostró sentirse muy orgulloso de haber llegado tan lejos ¡Bravo!



Durante el juego individual los guerreros demostraron estar muy motivados, y cómo no si el premio de esta competencia era nada más y nada menos que un viaje a la Vegas para dos personas. El afortunado resultó ser Miguel, (el sexy).



- Juego de Salvación y Sentencia -



Lo que parecia ser una competencia verdaderamente sencilla, terminó siendo la peor para Gaby, quien a pesar de que no perdió este juego, se convirtió en la segunda sentenciada de Fusión, y todo porque Fernanda hizo valer el tótem que le heredo Teresa.





¿Quien se enfrentará con Gaby en el Juego a Muerte?