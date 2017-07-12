¡Ellos son los guerreros que harán de esta Isla, una Guerra de clases!

Ya queremos que inicie la Isla 2017, sin embargo esta aventura no puede empezar sin que antes conozcas muy bien en qué cosiste la división de estratos sociales que se vivirá en esta “Guerra de clases”.





Por eso en esta ocasión y por si no lo tenías muy claro te decimos cuáles son las características de estos tres bandos que harán histórica y cardiaca esta “Guerra de clases”. Así que si eres un fiel seguidor pon atención a lo siguiente:

Pudientes: Aquellas personas catalogadas como gente que no ha tenido muchas preocupaciones en su vida, principalmente económicas. Personas que por su estilo de vida, educación y profesión son catalogados como privilegiados; además de vivir rodeados de comodidades.



Godínez: Personas trabajadoras que en general tienen muchos sueños y metas con la finalidad de alcanzarlos. Viven conforme a sus quincenas y trabajan todo el día para responderle regularmente a un jefe.



Banda: Gente que trabaja día a día sin un sueldo fijo, tienen acceso a trabajos principalmente como obreros y les gusta juntarse para celebrar en fiesta. Son aquellos que trabajan más y a quienes salir adelante les cuesta un poco más.



No obstante, a pesar de las jerarquías y clases sociales, el carácter es lo que forja el futuro de las personas, en la Isla 2017, los participantes comenzarán desde cero, donde todos lucharán bajo las mismas condiciones para conseguir los deseados 2 millones de pesos.

¿Quieres conocer a los 21 participantes?