Fernanda y Ayra ... ¿Las más fuertes de la Isla 2017?

Luego de que Cruella de Vil soltara todo su veneno en el Juicio pasado, y de ver Tony abandonar la Isla en un Juego a Muerte de una manera en la que no esperabamos, hoy los guerrreros tuvieron que realizar una nueva batalla.





Pero antes de que la acción comenzara, el equipo de los Godínez platicaba de la sentencia de Antonieta al Juego a Muerte: y daban por echo que Toni, regresaría pues pensaban que Ayra, nunca demostro fortaleza ante la competencia, pero ¡Ooh sorpresa! parece que Ayra es más fuerte de los que imaginabamos y guarda muy bien las cartas que quiere jugar (muaaa ja ja ja).

¡La traición de Ayra!



El Juego Territorial



Facundo, estaba dispuesto y con toda la actitud para no perder las llaves de Playa Alta, sin embargo eso no fue necesario para ganar, pues su equipo se vio muy bajo de nivel a la hora de competir (la verdad) y por tercer vez "La Banda" se apoderó de Playa Alta ¡Ya parenle con su fuerza! ¿no? (jajaja).





Ahora los Pudientes han regresado a sus origenes y no les queda más que aplicarce en las sigueintes competencias si es que quieren volver a ser dueños de Playa Alta. Mientras tanto el equipo verde agredece estar en Playa Media pues se vieron muy afectados durante su estancia en Playa Baja (Ya ni los Pudeintes ehh).

¡La primera victoria de los Pudientes!

El Juego de Ventaja y Castigo



Antes de entrar en calor Lukini reveló que en esta Juego de ventaja y Castigo las ganadoras podrían decidier entre tener un beneficio personal, o uno grupar, hecho que hizo más interesante la competencia, pues era inevitable pensar que si Ayra ganaba; sin dudarlo tomaría este gran beneficio.... y asi fue Fernanda y Ayra resultaron ganadoras dandoles la vuelta a las verdes y azules ... Ahora Ayra, será salvada de ser sentenciada en uno de los juicios.

¿Cuál será su próxima estrategia?