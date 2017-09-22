¡La gran unión de los Pudientes!

Los Pudientes demostraron que atrás de toda esa gran amistad que existe entre todos los integrantes, también hay un equipo lleno de habilidades para dar batalla, y así lo demostraron al ganar el Juego Territorial ¡Bravoooo!

¡Los Azules conociendo Playa Baja!





Sin embargo, no todo estaba escrito en el Juego de Salvación, pues ganarlo sería una pieza clave para fortalecer a los Naranjas en esta buena racha que ha comenzado a sugir entre ellos, pero antes que esto sucediera Lukini hacía su habitual cuestionamiendo (blaa, blaa, blaa) en el cual Facundo se desbordo y dijo todo lo que nunca antes comentó sobre los azules. (tssss) ¡Fuera máscaras!







Y pese a que compitieron de una manera excelente, la ventaja de los Azules les ganó este triunfo ¡Que mala suerte! Los Naranjas se enfrentaron a un juicio más donde inevitablemente cabe la posibilidad de perder uno de los suyos.



Esta vez Victor fue el eligo por "La Banda" para acudir al juicio y sentenciar a Facundo, a quien consideran el líder de los Pudientes y uno de los guerreros más enteros y fuertes. Por su parte, Carmen fue la sentenciada por el resto de sus compañeros y fue así como ambos se fueron a un Juego a Muerte.

A pesar de que Carmen perdió esta batalla, decidió regresar a la competencia en una última prueba



¿Regresará con el resto de los Pudientes?