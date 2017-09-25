¡La mala suerte de los Pudientes regresa!

Cuando los Naranjas habían pensado que por fin la mala suerte comenzaría a terminar en su equipo, llegaron los Azules y les ganaron el Juego de Salvación, el cual fue una clave importante para mandarlos a Juicio, donde Facundo y Carmen se tuvieron que enfrentar un Juego a Muerte.



Pero como en la Isla nada esta escrito y todo puede pasar Carmen tuvo la oportunidad de regresar a la competencia en una prueba final.



Mientras tanto, los Azules se preparaba para el Juego Territorial, sobre todo Luis quien asegura que su energía se carga totalmente del Sol (Ay ajaaaaa) ¿Será?



Durante el Juego Territorial ambos equipos lo dieron todo, sin embargo la falta de velociadad de los Pudientes los hizo perder su adorada Playa Alta y obtener nuevamente las escrituras de Playa Baja ¡Chaaaz!

Al parecer no todo estaba perdido, ya que en el Juego de Vnetaja y Castigo las mujeres serían las encargadas de llevar la ventaja a su respectivo equipo, por lo que las Naranjas tenían bastante probabilidad de ganar, pues recordemos que ambas guerreras se perfilan dentro de las mujeres como las fuertes además de Yuriko, participante del equipo rival.



Pese a la estupenta participacion de Tera y Fernanda, el equipo Azul obtuvo la ventaja. Por su parte Carmen, eligió no seguir más en la competencia, pues no tiene que demostrarle nada a nadie más que a ella misma. ¡Bravooo!