¡La Prefusión de la Isla 2017!

Ayer vimos caer a otro guerrero más .... estoy hablando de Aristeo, quien se consideraba como uno de los participantes más fuerte de la competencia, sin embargo en un Juego a Muerte contra Yuriko, él resultó ser el eliminado causando una gran tristeza para algunos de sus compañeros de equipo... y digo algunos porque al parecer ya comienzan a surgir las verdaderas personalidades ¡Oohh sí!

¡El primer juicio entre azules y verdes!

La salida de Aristeo, marcó el fin de una etapa y el comienzo de otra, pues hoy por fin comenzo la esperada PreFusión, la cual inició con una competencia en la que una mujer de cada equipo tuvo que competir por conservar su el color de si equipo y poder elegir a los nuevos integrantes.



¿Las elegidas? Teresa, Fernanda y Gaby, siendo esta última la representante del equipo azul , hecho que sorprendió a todos, pues se esperaba que Yuriko fuera a competir, pero al parecer ahora la veracruzana tiene otro punto de vista, y ya no se siente tan agusto con los integrantes de "La Banda" al sentenciarla en el juicio pasado ¡Esto se va a descontrolaaar!



Pese a esta decisión Gaby dejó ver que no se necesitan tener grandes músculos para demostrar la fuerza y las habilidades de las personas, y fue ella la ganadora de esta batalla, por lo que esto le dio el derecho de poder elegir a los nuevos integrantes de su equipo.

¡El regreso de Facundo!



Por su parte, Fernanada quedó en segundo lugar, permaneciendo con el resto de los Pudientes. Lamentablemente el equipo de los Godínez desapareció de la competencia y fue dividido entre Pudientes y Banda ¿Que tal?

El Juego de Ventaja y Castigo en PreFusión

Naranjas y Azules se enfrentaron por primera vez al Juego de Vebtaja y Castigo en la famosa PreFusión, lo cual hizo más interesante la competencia, pues ahora los equipos tienen nuevos integrantes y esto le da otro giro a la competencia ... ¡sí, sí!

Tanto que los Naranjas parecen estar más inpirados que nunca y ahora figuran como un equipo fuerte y estable, o por lo menos así lo demostraron al salir victoriosos en este Juego.

¡Felicidades Pudientes!