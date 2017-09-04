¡La primera victoria de los Pudientes!

Luego de la inesperada salida de Laura, integrante "La Banda" se convirtiera en la segunda desterrada de La Isla; los equipos se tuvieron que enfrentar al ya conocido Juego Territorial, pese a esto parece que al equipo azul les dio igual la salida de Luara y demostraron que no eran tan unidos como parecían ehh ¡Chaaz!

Juego Territorial

Fue entonces que los equipos llegaron al campo de batalla para disputarse las llaves de Playa Alta; y los Pudientes no podían perder la oportunidad de romper con la mala racha y colocarse en el primer lugar de la competencia, sin embargo el mal equilibrio de Ayra, causó que perdieran toda la ventaja que los Pudientes llevaban, sin embargo esto no fue impedimento para hacer realidad su primer victoria ¡Mis respetos ehh!

Por su parte, los Godínez se mostraron muy molestos, ya que aseguraban que este juego era de ellos, pero no contaban con que el guapo Sebastián había cometido un falta durante el juego ¡Upss!

Juego de Ventaja y Castigo

Mientras los Pudientes disfrutaban de las delicias de Playa Alta, los Godínez se lamentaban por estar en Playa Baja (¡Ya van a empezar!) y "La Banda" planeaba su próxima estrategia en el Juego de Ventaja y Castigo, además de apoyar a Luis, quien en un arranque de ira durante el juego pasado dio un puñetazo a un jarrón y se abrió la mano.

Miguel, Jun Carlos y Manuel fueron los guerreros elegidos para la siguiente prueba ¿La sorpresa de este reto? Miguel, quien ganó el reto y dejó claro que al igual que Luis es uno de los guerreros más fuertes de las Isla 2017.