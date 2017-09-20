¡Los Azules conociendo Playa Baja!

Luego de Ayra, fuera mandada a un Juego a Muerte por parte de los Pudientes, la exnaranja tuvo la oportunidad de regresar nuevamente a La Isla.

¡La mala relación de los azules!

Por su parte, los Pudientes se relajaban en Playa Alta y se preparaban para el siguiente Juego Territorial el cual planeaban ganar con todo para obtener las llaves de Playa Alta, y vaya que lo hicieron con todo, ya que terminaron con su mala racha y ganaron este juego.

No cabe duda, que poner Facundo a dirigir el jugo durante la lucha por Playa Alta fue la mejor decisión que los Pudientes pudieron tomar. Mientras tanto Ayra se encuentra en una constante lucha para sobrevivir en una última prueba que por cierto todo indica que no la pasó muy bien tanto, que decidió abandonar la competencia.

¡Juan Manuel abandona a los Pudientes!





Sin embargo, los naranjas se confiaron un poco y perdieron el Juego de Ventaja y Castigo, pero esto no significa nada, pues sabemos bien que puede ganar cualquiera de los dos equipos. ¡Oooh sí!



¿Qué sucedera en el juego de salvación?