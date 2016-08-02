Karime, "Jawy" y "Potro" en Lip Sync México.

Karime, “Jawy” y “Potro” se dieron a conocer en 2014 con el reality show de MTV llamado “Acapulco Shore” (adaptación mexicana de “Jersey Shore”), programa en el cual 4 hombres y 4 mujeres pasan un verano en Acapulco rodeados de fiesta, vacaciones y mucha diversión.

Karime, conocida como la más abierta y fiestera de todas, tiene varias frases que han pasado a la historia del show, como “taconea bonita, taconea” y la controversial “hagas lo que hagas, quítate las bragas”.

Jawi, uno de los chicos más coquetos siempre se ha mostrado como el más divertido, pero sin olvidar sus responsabilidades. Su frase más divertida es “¡Me gustan todas, menos gordas!”.

Luis, mejor conocido como “Potro”, llegó al realiy teniendo novia, pero al pasar las temporadas se volvió uno de los más conquistadores del programa. Potro también es conocido por haber participado en La Academia 10 años, de la cual adoptó su apodo, ya que le gustaba interpretar canciones de Alejandro Fernández “El Potrillo”. Entre sus frases más relevantes están “Soy súper seductor”, “La neta es que no tengo defectos, solamente soy mala copa” y “No sé qué harían sin mí”.

Sigue a Acapulco Shore en Lip Sync México.