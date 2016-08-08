Ceci Ponce en Lip Sync México

Cecilia Ludmila Ponce, es una actriz argentina que comenzó su carrera en 2003 en México.

Ceci estudió en el CEFAC (hoy CEFAT), escuela de actuación de TV Azteca. y sus primeros trabajos fueron en algunos capítulos de “Lo que callamos las mujeres” para después pasar a tener su primer papel como protagónico de la telenovela “Un nuevo amor” (2003).

Ceci ha realizado 11 telenovelas entre las que destacan “Amor en Custodia” (2005), “Los Rey” (2012-2013) y “Siempre tuya Acapulco” (2014).

En 2013 participó en la tercer temporada de La Isla, reality del que resultó ganadora.

Descúbrela en otra faceta cuando suba al escenario de Lip Sync México