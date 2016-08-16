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En Vivo

Mario Domínguez

Entérate de la trayectoria profesional de Mario Domínguez, quien participa en Lip Sync México para llevarse el tan anhelado cinturón del ganador

Mario Domínguez en Lip Sync México

Escrito por: Azteca

 Mario Domínguez en Lip Sync México

 

Mario Domínguez en Lip Sync México

  

Mario Domínguez es un piloto de automovilismo mexicano. Coemenzó su carrera en 1987 conduciendo karts y representó a México en tres ocasiones en los Campeonatos del Mundo de Karting

        

En 1998 pasó a formar parte de las carreras Indy Ligths y en 2002 debutó en CART

         

Después de cosechar varios éxitos en diferentes carreras, en 2014 disputó la temporada de ese año en la NASCAR México Series. 

     

Descúbrelo en otra faceta cuando suba al escenario de Lip Sync México.