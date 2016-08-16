Mario Domínguez en Lip Sync México

Mario Domínguez es un piloto de automovilismo mexicano. Coemenzó su carrera en 1987 conduciendo karts y representó a México en tres ocasiones en los Campeonatos del Mundo de Karting.

En 1998 pasó a formar parte de las carreras Indy Ligths y en 2002 debutó en CART.

Después de cosechar varios éxitos en diferentes carreras, en 2014 disputó la temporada de ese año en la NASCAR México Series.

Descúbrelo en otra faceta cuando suba al escenario de Lip Sync México.