Ruy Senderos
Entérate de todo lo que tienes que saber sobre el actor Ruy Senderos, quien se presenta en Lip Sync México para intentar arrasar con sus contrincantes #PonleAl7
Ruy Senderos en Lip Sync México
Ruy Senderos es un actor mexicano conocido por su papel de Heriberto Casillas en la exitosa serie “El Señor de los Cielos” (2013-2014).
Ruy también participó en la película “Malaventura” (2011) y “Purasangre” (2016), así como en la serie “Infames” (2012).
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