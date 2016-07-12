Autenticando...
  • Cerrar Sesión
7 nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Ruy Senderos

Entérate de todo lo que tienes que saber sobre el actor Ruy Senderos, quien se presenta en Lip Sync México para intentar arrasar con sus contrincantes #PonleAl7

Ruy Senderos

Escrito por: Azteca

 Ruy Senderos en Lip Sync México

   

Ruy Senderos es un actor mexicano conocido por su papel de Heriberto Casillas en la exitosa serie “El Señor de los Cielos” (2013-2014).

Ruy también participó en la película “Malaventura” (2011) y “Purasangre” (2016), así como en la serie “Infames” (2012). 

   

Descubre a Ruy Senderos en Lip Sync México.