Ruy Senderos en Lip Sync México

Ruy Senderos es un actor mexicano conocido por su papel de Heriberto Casillas en la exitosa serie “El Señor de los Cielos” (2013-2014).

Ruy también participó en la película “Malaventura” (2011) y “Purasangre” (2016), así como en la serie “Infames” (2012).

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