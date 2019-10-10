En la escala de Don Juan Manuel Solórzano: ¿Qué tan poseído te tienen los celos? ¡Vota y confirma que no estás solo en este mundo!

Podrías estar a tiempo de evitar que el espíritu de Don Juan Manuel Solórzano venga por ti y te asesine en un arranque de celos.

Para saber qué tan cerca o lejos estás de convertirte en su próxima víctima, elige una opción y descubre qué tan comunes son tus sentimientos de celos.



Siente el terror con los capítulos de estreno de Lo Que La Gente Cuenta por Azteca 7.