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Mentes Criminales: Capítulo 11, Temp. 11 | Series Azteca 7

Reid se ofrecerá en tratar con la encargada de asesinar a Penélope para analizarla y arrestarla, dandole fin a las angustias de García

Mentes Criminales Nelson Sparrow

Escrito por: Azteca

Mentes Criminales Nelson Sparrow


Reid se ofrecerá en tratar con la encargada de asesinar a Penélope para analizarla y arrestarla, dandole fin a las angustias de García

          

La situación se vuelve más complicada al encontrarse con una criminal perfiladora igual de inteligente que Spencer, pero caerá en la trampa de su debilidad.

       

Adéntrate en las Mentes Criminales en punto de las 11:00 pm por Azteca 7