Mentes Criminales: Capítulo 11, Temp. 11 | Series Azteca 7





Reid se ofrecerá en tratar con la encargada de asesinar a Penélope para analizarla y arrestarla, dandole fin a las angustias de García.

La situación se vuelve más complicada al encontrarse con una criminal perfiladora igual de inteligente que Spencer, pero caerá en la trampa de su debilidad.

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