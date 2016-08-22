Mentes Criminales: Capítulo 211, Temp. 10 | Series Azteca 7

El equipo recibe a una nueva integrante y como bienvenida deben resolver un caso, un asesino mutila cuerpos y únicamente deja sus torsos para que no los pueda identificar.

Lo hacen llamar el carnicero. El equipo tiene que trabajar en el perfil del ignoto para localizar y salvar a la última chica secuestrada antes de que sea muy tarde.

Adéntrate en las mentes criminales de en punto de las 11:00 pm por Azteca 7 #PonleAl7