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Mentes Criminales: Capítulo 7, Temp. 10 | Series Azteca 7

Una leyenda urbana nace y con ella un asesino, la leyenda del hombre de espejo dice que la vanidad de aquellos que se toman selfies

Mentes Criminales

Escrito por: Azteca

Mentes Criminales

Una leyenda urbana nace y con ella un asesino, la leyenda del hombre de espejo dice que la vanidad de aquellos que se toman selfies y abusan de su belleza para hacer dinero y ganar seguidores serán asesinados. 

         

Alguien anda suelto queriendo hacer realidad la leyenda y acosa a sus víctimas dejando como huella de sus crímenes una foto de sus víctimas con el hombre del espejo.

              

Adéntrate en las Mentes Criminales por Azteca 7 #PonleAl7 