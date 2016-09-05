Mentes Criminales: Capítulo 7, Temp. 10 | Series Azteca 7

Una leyenda urbana nace y con ella un asesino, la leyenda del hombre de espejo dice que la vanidad de aquellos que se toman selfies y abusan de su belleza para hacer dinero y ganar seguidores serán asesinados.

Alguien anda suelto queriendo hacer realidad la leyenda y acosa a sus víctimas dejando como huella de sus crímenes una foto de sus víctimas con el hombre del espejo.

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