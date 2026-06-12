Los 5 jugadores MÁS GUAPOS de Corea del Sur que jugarán hoy contra República Chequia en Guadalajara

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ no solo reúne a las máximas figuras del futbol internacional, también se convierte en una vitrina para los jugadores que generan furor fuera de las canchas. Este 11 de junio, Corea del Sur debuta ante la selección de República Chequia en Guadalajara como parte del Grupo A, donde también compite con México y Sudáfrica, sin embargo, lo que ha llamado la atención entre fans mexicanas del K-pop y cultura coreana es que han puesto los ojos bajo la escuadra surcoreana debido a grandes jugadores que han destacado por su físico.

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El equipo que tiene estrellas que brillan en algunas de las mejores ligas de Europa, varios integrantes surcoreanos se han convertido en auténticos ídolos gracias a su talento, personalidad y atractivo físico, por eso te dejamos los 5 jugadores más guapos de la selección del conjunto asiatico que buscarán comenzar su participación mundialista con el pie derecho.

5 jugadores más guapos de la Selección de Corea del Sur

1.- Son Heung-min

El capitán de Corea del Sur es considerado como una de las mayores leyendas del futbol asiatico, sin embargo, su sonrisa, porte, carisma y liderazgo lo han llevado a convertirse en uno de los deportistas más admirados de su país. Además, llega como la gran figura del equipo para esta Copa Mundial de la FIFA 2026™.

2.- Lee Kang-in

El mediocampista ofensivo destaca por su imagen juvenil y elegante, pero su creatividad dentro del campo y su popularidad en redes sociales lo han llevado a consolidarse como uno de los rostros más reconocidos de la nueva generación de futbol de surcorea.

3.- Hwang Hee-chan

Con un estilo moderno y una imagen que suele llamar la atención entre los aficionados, el atacante aporta velocidad y potencia al conjunto asiatico. También es uno de los jugadores más populares entre las seguidoras del equipo nacional.

4.- Kim Min-jae

El defensor central de la escuadra surcoreana se ha posicionado con un referente dentro del equipo, su físico atlético y presencia en la cancha le han valido el apodo de “El Monstruo”, además es considerado como uno de los mejores defensores asiáticos de la actualidad.

5.- Hwang In-beom

Hwang In-beom, destaca por ser un mediocampista con porte elegante y gran visión de juego. Su perfil discreto contrasta con la enorme importancia que tiene dentro del funcionamiento del equipo dirigido por Hong Myung-bo.