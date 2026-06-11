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Integrantes de aespa llegan a México para apoyar a Corea del Sur vs. Chequia y desata la emoción entre fans del K-pop

La presencia de las integrantes de aespa en Guadalajara ha desatado la emoción de miles de seguidores mexicanos quienes celebran la visita de las estrellas de K-pop.

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|Instagram: aespa_official

Escrito por: Dulce Olvera

Guadalajara no solo se ha convertido en uno de los estados que albergará la Copa Mundial de la FIFA 2026™, sino también se ha transformado en un punto de encuentro para fans de la música asiática, K-pop. ya que, recientemente se confirmó la presencia de Karina y Winter, integrantes de aespa, lo cual ha generado una ola de entusiasmo entre seguidores mexicanos que rápidamente viralizaron su llegada al país mexicano.

A través de redes sociales internautas se han encargado de difundir las imágenes de las artistas llegando al aeropuerto tapatío para estar presentes en un festival promocional y apoyar el debut de su selección, Corea del Sur, en el Estadio Guadalajara frente a la selección de República Chequia este 11 de junio 2026 a las 20:00 horas.

Ante la revelación de su llegada al país azteca, cientos de fanáticos han expresado que su presencia representa una oportunidad única de tener más de cerca a dos de las figuras más populares del K-pop actual.

¿Por qué Karina y Winter están en Guadalajara?

La presencia de Karina y Winter ocurre en medio de la expectativa por el encuentro entre Corea del Sur y República Checa, uno de los primeros partidos de la fase de grupos la Copa Mundial de la FIFA 2026™, por lo que ha colocado a Guadalajara como un estado que ha recibido a cientos de aficionados, principalmente, de seguidores surcoreanos.

Asimismo, se ha revelado que aparentemente las idols estarán más tiempo en el país pues se cree estarán cerca de una semana en México cumpliendo con compromisos laborales y estarán como aficionadas, finalmente, se cree que dejarán el país el próximo 16 de junio 2026.

¿Quiénes son aespa?

aespa es un grupo de K-pop conformado por Karina, Winter, Giselle y Ningning y quienes se han consolidado como uno de los fenómenos más importantes de este género. Entre sus éxitos destacan “Next Level”, “Drama”, “Supernova” y “Whiplash” los cuales las han llevado a tener presencia de manera internacional. Su popularidad en México ha crecido de manera considerable durante los últimos años y debido a esta creciente, el país se ha colocado como uno de los mercados más importantes de América Latina para el grupo.

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