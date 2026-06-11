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Shakira conmueve al mundo con EMOTIVO mensaje que dedicó durante el inicio del Mundial 2026

A minutos de triunfar en el escenario Shakira compartió un emotivo mensaje que ha conmocionado a aficionados de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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|Instagram: shakira

Escrito por: Dulce Olvera

La ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ sorprendió a los aficionados y la audiencia global que siguieron la transmisión, sin embargo, uno de los momentos más explosivos se vivió cuando en el escenario apareció la estrella colombiana Shakira para interpretar el tema oficial del torneo “Dai Dai” a pesar de su espectáculo, la artista conmovió al mundo al dejar un emotivo mensaje durante esta fiesta futbolística.

Una vez que terminó su participación en el Estadio Ciudad de México, la intérprete publicó un mensaje en sus redes sociales, principalmente en las historias de Instagram, donde pidió que sea un Mundial 2026 lleno de paz.

La publicación donde destaca el escenario de la inauguración del Mundial 2026 donde se logra ver la replica de la Copa Mundial, las inmensas letras de la FIFA, un estadio repleto de aficionados y banderas de distintas naciones la colombiana destacó su deseo de que la justa deportiva transcurra en un ambiente de armonía y recordó la importancia de brindar oportunidades a la infancia a través de la educación, asimismo, sus palabras fueron publicadas tanto en español como en inglés.

Que este Mundial 2026 transcurra en paz y sea una fuente de alegría y unión para todos en el mundo. Y, sobre todo, que recordemos a nuestros pequeños campeones que esperan oportunidades, como la educación, para que puedan triunfar en la vida

Para muchos aficionados las palabras de Shakira reflejan uno de los compromisos que ha trabajado durante toda su carrera, que es apoyar las causas sociales como el acceso a la educación para niños y jóvenes en situación vulnerable. Cabe recordar que la cantante ha vinculado el lanzamiento de “Dai Dai” con iniciativas destinadas a apoyar programas educativos a nivel global.

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|Captura de pantalla Instagram: shakira

¿Cómo fue la participación de Shakira en la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México?

Una de las participaciones más esperadas dentro la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en México fue la presencia de Shakira ya que interpretaría el tema oficial del torneo, ”Dai Dai” junto con el cantante nigeriano Burna Boy, al momento de salir al escenario el público entró en ambiente y una vez más la colombiana demostró porqué es la estrella principal dentro de este torneo

Cabe recordar que la estrella internacional ha dejado huella con sus temas: Waka Waka en Sudáfrica 2010 y La La La en Brasil 2014, por lo que su regreso para abrir la Copa del Mundo de 2026 consolidó su lugar como una de las voces más representativas en la historia musical del futbol. Asimimso, destaca su interpretación en 2006 en Alemania con Hips Don´t lie en la ceremonia de clausura, de igual modo esto reafirma su presencia en las fiestas del fin del toeno es fuerte, ya que, Shakira está programada para participar en el espectáculo de medio tiempo de la final del torneo el próximo 19 de julio.

¡El Tuca desata las risas con Los Mascagoles!

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