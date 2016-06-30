New Girl: Capítulo 11 Temporada 4 | Azteca 7

Debido a las fechas navideñas planean salir de casa a distintos lugares. Por lo que todos juntos emprenden el viaje rumbo al aeropuerto, donde al llegar se enteran de algo caótico.

Jess, ayuda a los demás a resolver esta situación, mientras que ella por algunos temores decide regresar a su departamento y pasar sola la navidad.





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