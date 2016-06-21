New Girl: Capítulo 4, Temp. 4 | Series Azteca 7

New Girl Micro

Tras una discusión sobre lo superficial, Jess intenta conocer a un chico por sus cualidades. Mientras tanto el cuarteto de amigos comienzan una divertida sesión fotográfica que termina en aspiraciones para ser modelo. Las cosas para Jess no terminan como las esperaba y Schmidt recibe una grata sorpresa.

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