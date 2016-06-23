New Girl: Capítulo 6, Temp. 4 I Series Azteca





Winston se preparará para su revisión de antecedentes por la academia así que espera que todos los apoyen; ya que acudirán al departamento a revisar las cosas, pero Jess tendrá problemas con algunas sorpresas que descubrió cuando compro uno de sus muebles.

Mientras que Schmidt siente celos de la cita de Cece, así que se comienza a comparar cualidades.

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