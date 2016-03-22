New Girl: Jess protagoniza El Destape #PonleAl7 12:25 am

Jess acepta públicamente tener una relación con Ryan, lo que le provoca algunos problemas en su ambiente laboral.

Mientras tanto, Winston llega al departamento con un curioso objeto que brinda buena suerte a quien lo posea.

Coach se niega a creer en los poderes de dicho objeto hasta que se vuelve testigo de la ayuda que recibe Jess al usarlo. ¿Será cierto o producto de su imaginación?

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