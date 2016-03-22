New Girl: Jess protagoniza El Destape #PonleAl7 12:25 am
22 de marzo - La locura llegará al departamento cuando Winston llegue con un objeto que supuestamente trae buena suerte, ¿será así o sólo es su imaginación?
Jess acepta públicamente tener una relación con Ryan, lo que le provoca algunos problemas en su ambiente laboral.
Mientras tanto, Winston llega al departamento con un curioso objeto que brinda buena suerte a quien lo posea.
Coach se niega a creer en los poderes de dicho objeto hasta que se vuelve testigo de la ayuda que recibe Jess al usarlo. ¿Será cierto o producto de su imaginación?
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