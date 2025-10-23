¿Eres fan de Rosalía? No te pierdas su Listening Party en CDMX y esucha su nuevo disco ‘LUX’ antes que nadie: Registros y fechas:

Llego de que este lunes Rosalía reveló de manera oficial el concepto de su nuevo disco “LUX” y su tracklist, se ha despertado mucha emoción dentro de sus fans, pues ha significado el regreso al estudio de la cantante de manera individual y porque no todo su disco se podrá escuchar en streaming una vez que lo haya lanzado.

Si algo caracteriza a “la Motomami” es su calidad a la hora de sacar nueva música, donde ciertamente en cada trabajo ha sorprendido a sus fans y sacudido al mundo, por ello, aquí te contaremos cómo escucharlo antes que nadie en el próximo listening party en la CDMX del miércoles 29 de octubre.

¿Cómo ir al Listening Party de Rosalía en CDMX?

Para poder participar en esta dinámica debes de suscribirte al sitio web oficial de Rosalía, donde se te pedirán algunos datos como tu nombre, apellido, número telefónico, correo, ciudad y país de residencia.

Una vez que te hayas registrado solo queda estar al pendiente a tu correo electrónico donde se te notificará la locación (la cuál es completamente secreta) a la que deberás presentarte y el horario.

Ingresa aquí para tener la oportunidad de asistir a una escucha exclusiva de LUX en CDMX. #Rosalíahttps://t.co/UJAkWr5Z8l pic.twitter.com/komrFFddvN — Sony Music México (@sonymusicmexico) October 22, 2025

¿Cuál es el tracklist de LUX y cuándo sale?

Este proyecto que significa el cuarto álbum de estudio de la cantante catalana ha tenido meses en la mira de sus fans, quienes llevan bastante tiempo generando teorías respecto a sus probables colaboraciones, donde figuran artistas como Björk, Frank Ocean e Yves Tumor, aunque por ahora solo falta esperar a escuchar las siguientes canciones que estarán divididas en movimientos.

MOV I

1. Sexo, Violencia y Llantas

2. Reliquia

3. Divinize

4. Porcelana

5. Mio Cristo

MOV II

6. Berghain

7. La Perla

8. Mundo Nuevo

9. De Madrugá

MOV III

10. Dios Es Un Stalker

11. La Yugular

12. Focu ‘ranni (Exclusivo para en CD y vinilo)

13. Sauvignon Blanc

14. Jeanne (Exclusivo para en CD y vinilo)

MOV IV

15. Novia Robot (Exclusivo para en CD y vinilo)

16. La Rumba Del Perdón

17. Memória

18. Magnolias

Recuerda que este disco se estrena el próximo viernes 07 de noviembre, en lo que se espera que sea uno de los álbumes del año y el regreso de Rosalía, así que al igual que tú, ¡No podemos esperar más!

