Este fue el mensaje que publicó la cantante Alezú antes de morir

El mundo de la música se encuentra de luto luego de que el 2 de septiembre se confirmara la muerte de la reconocida cantante "Alezú", una de las voces más poderosas de Guadalajara.

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Por el momento no ha trascendido las causas de la muerte de la cantante, pero su último posteo en las redes sociales ha causado un inmenso dolor entre sus seguidores y fanáticos.

¿Cuál fue el último mensaje de Alezú?

En la noche del miércoles 2 de septiembre, se dio a conocer la muerte de la querida cantante pop “Alezú”, quien se destacó en la industria musical por temas como "Si me ves" y "Caer (en ti)".

El último posteo de la joven había sido el 1 de septiembre donde subió una serie de fotos que iban acompañadas con la frase “Con un filtro de instagram todo se siente perfecto”.

Allí se pueden observar diversas fotos de la joven que posaba en diferentes lugares y también una que llamó mucha la atención fue donde aparecen una serie de frases bastantes profundas que llevan a pensar en la vida diaria.

Tras su repentina muerte es que los seguidores dejaron sentidos mensajes en esta última publicación, entre los que se destacan:

“Voy a extrañar escribirte en el momento más random posible e intentar cuadrar vernos y nunca lograrlo. Que bonito era platicar contigo y que bonito era sentir toda tu energía. Eres magia”

“Gracias Alezú. Qué lujo haber podido conocerte y vivir tan de cerca tus ensayos. La inspiración que nos dejas perdurará para siempre.”

¿Quién fue Alezú?

Alezú fue una joven cantante de pop independiente oriunda de Guadalajara, Jalisco. Entre sus sencillos más populares nos encontramos con "Si me ves", "Caer (en ti)", "Ciudad" y "Formas extrañas de querer". Hasta el momento se desconoce la causa de su muerte.

