Bengala celebra 20 años de carrera con un par de conciertos imperdibles en el Lunario del Auditorio Nacional

Estamos a pocos días de uno de los conciertos más esperados de todo el año en la Ciudad de México, pues la banda Bengala estará presentándose en el Lunario de la Ciudad de México este mes y hay muchos fans que no querrán perderse de esta fiesta.

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La banda de rock alternativo estará ofreciendo este imperdible show como parte de la celebración de 20 años de su disco homónimo, considerado como uno de los más emblemáticos de la década, por lo que se espera que podamos vivir todo un recorrido musical por la trayectoria de Bengala y que sin duda será todo un viaje a través del tiempo.

¿Cuándo es el concierto de Bengala en la CDMX?

Estos conciertos se estarán llevando a cabo los próximos viernes 18 y sábado 19 de septiembre en el Lunario del Auditorio Nacional de la Ciudad de México, por lo que no pudieron haber elegido mejor venue para celebrar esta fecha tan íntima.

Es importante mencionar que originalmente la banda tenía fijada la fecha para el 19 de septiembre, pero debido a la alta demanda se añadió un concierto más para un día antes, por lo que todos los fans tendrán una oportunidad más para vivir esta increíble experiencia en vivo.

Bengala celebra dos décadas en el Lunario del Auditorio Nacional

Con más de 20 años de trayectoria y 5 discos de estudio, Bengala se ha consolidado como una de las bandas más importantes de la escena rock de México, pues aunque no son la típica banda de estadios, esta logró conectar con una generación que tras dos décadas sigue conectando con su música como desde el primer día.

Con temas como "Miente", "Pulso", "Abril Oneil", "Carretera", o "Mensaje", este disco debut se volvió uno de los más importantes de la escena indie rock a mediados de la primera década de los dosmiles, por lo que tras 20 años podríamos hablar incluso de clásicos.