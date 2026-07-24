Podrás comprar la ropa que BTS usó durante su presentación en el Medio Tiempo del Mundial 2026; así será la subasta

Buenas noticias para las armys ya que acaba de hacerse oficial que las prendas que BTS utilizó en su presentación musical en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ el pasado domingo 19 de Julio en el Estadio Nueva York / Nueva Jersey será subastado; es decir, que cualquier persona tendrá acceso a la compra de algúna pieza que haya formado parte del atuendo, ya sea de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V o Jungkook. Esta noticia sin duda ha causado gran emoción entre todas las y los fans ya que representa tener algo que ya forma parte de un momento histórico.

¿Qué se sabe sobre la subasta de la ropa que utilizó BTS en la Final del Mundial 2026?

La exitosa banda surcoreana, misma que se dió cita en la final de la Copa del Mundo para interpretar el tema "Dynamite" se encuentra en tendencia luego de que se diera a conocer que las prendas que utilizaron en su participación musical serán subastadas. Estas piezas cautivaron al público desde el primer instante ya que resaltaron sus tonos rojos, blancos y negros. De acuerdo con la información que se ha dado a conocer, todo forma parte de “One Goal: An Auction to Benefit the FIFA Global Citizen Education Fund”, una subasta que inició el pasado 22 de julio y se cerrará el 29 del mimso mes, la cual pretende recaudar fondos que sean utilizados para comunidades marginadas de al menos 200 países en donde se pueda apoyar a mejorar la educación y el acceso al deporte como el fútbol. La cifra principal que se busca obtener son 100 millones de dólares.

¿Cuánto costarán las prendas que utilizó BTS en la Final del Mundial 2026?

Dentro de la lista de piezas que están a la venta por parte de la casa de subastas Christie’s, en alianza con Global Citizen, se encuentran las prendas que usaron los integrantes de BTS, sin embargo una de ellas ha llamado más la atención; estamos hablando del jersey usado por Jimin, mismo que lleva 47 ofertas en donde la cifra más alta hasta el momento es de 14 mil dólares, cuando en realidad el precio original se encuentra entre 3 y 5 mil dólares. Esto supera a la camiseta de Messi, firmada por él, la cual también está en subasta, solo que esta pieza se encuentra por debajo de lo que se ha ofrecido por la pieza del artista surcoreano ya que la prenda deportiva ha alzancado solo 35 ofertas y hasta el momento la máxima cantidad de dinero que se ha ofrecido por ella son seis mil dólares.

Otras de las piezas que son parte de las prendas que se encuentran en la subasta son la chaqueta de Jung Kook, la bufanda de V, los pantalones de Suga, los guantes de J-Hope, las botas de RM, el cinturón de Jin, los tenis de Justin Bieber, entre otras.