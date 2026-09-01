Vandalizan la estrella de Dolly Parton en Hollywood a una semana de su muerte

Los fans de Dolly Parton están molestos, esto luego de que se difundiera que la estrella de la cantante, ubicada en el Paseo de la Fama de Hollywood, fue vandalizada una semana después de su muerte. Alguien decidió rayar el nombre de la artista y el hecho fue denunciado en redes sociales por una fan, quien señala que la persona responsable también retiró las flores y las velas que la homenajeaban. La estrella ya tenía programadas reparaciones por grietas previas, por lo que decidieron adelantar la reparación y esperan que esta quede lista para el viernes.

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¿Qué le pasó a la estrella de Dolly Parton?

En las imágenes compartidas de la estrella en redes sociales se mostraba que el nombre de Dolly Parton tenía varios rayones. De acuerdo con la información difundida por The Hollywood Reporter, un trabajador vio a una mujer patear algunas velas y utilizar fragmentos de cera para rayar la estrella. Por ahora se desconoce si el sospechoso ha sido detenido por las autoridades.

Dolly Parton's Hollywood Walk of Fame star was found vandalized with dark markings! pic.twitter.com/xTkQMhctTL — Rock Photography (@Photomusicrock) September 1, 2026

¿Por qué estaban reparando la estrella de Dolly Parton?

Casi de inmediato comenzaron las reparaciones de la estrella. Es importante mencionar que esta no se comenzó únicamente por el vandalismo. Resulta que esta ya estaba en la lista del Hollywood Historic Trust para recibir mantenimiento. Después de la muerte de Parton, la estrella ha sido visitada por muchos seguidores, lo que obligó a modificar el calendario para adelantar sus reparaciones.

¿Cuándo estará lista la estrella de Dolly Parton?

El emblema de latón será colocado nuevamente el viernes, por lo que los visitantes podrán verlo nuevamente el fin de semana. El Hollywood Historic Trust confirmó que la restauración busca preservar el homenaje a la cantante.

¿Cuándo recibió Dolly Parton su estrella?

Fue en 1984 cuando Dolly Parton recibió su primera estrella del Paseo de la Fama. La cantante obtuvo una segunda estrella en 2018 junto a Emmylou Harris y Linda Ronstadt.