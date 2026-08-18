Luto en la música: Muere integrante de querida banda de rock tras ser diagnosticado con un tumor cerebral

Luto en el mundo de la música. Muere Derran “Derry Brownson”, miembro fundador de la banda de dance y rock EMF, famosos por su éxito “Unbelievable” de 1990. Su lamentable deceso se produce meses después de que diera a conocer que había sido diagnosticado con un tumor cerebral. La noticia fue confirmada a través de un comunicado emitido por la agrupación vía redes sociales. Tenía 55 años.

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“Escuchamos la noticia de que hemos perdido a nuestro hermano Derran Brownson”, se lee en la publicación vía Instagram. “Estamos devastados, el único consuelo que podemos encontrar es que estamos eternamente agradecidos de que Derry pudiera unirse a nosotros en el escenario un par de veces hace tan sólo unos meses. Nada será lo mismo sin nuestro compañero de banda y amigo, ¡vuela alto hermano, Derry!”; finaliza el comunicado.

¿De qué murió Derry Brownson, integrante de EMF?

En julio de 2025, Derry confirmó para la BBC que había sido diagnosticado con un tumor cerebral canceroso, motivo por el que tuvo que someterse a una cirugía para extirpar parte del mismo.

“En realidad, es solo una batalla”, relató el músico en aquel entonces. “Quiero volver a tocar, y el hecho de poder hacer este concierto ahora en nuestra ciudad natal ha significado mucho para mí. A veces, dar conciertos en tu ciudad natal puede ser un fastidio... pero esto es muy, muy especial para mí”, compartió Derry, refiriéndose a su más reciente show en Cinderford, Inglaterra. Lamentablemente, Derry perdió la batalla y falleció el pasado 13 de agosto, a los 55 años.

¿Quién era Derry Brownson?

Derry Brownson fue miembro fundador de EMF, una banda de rock y dance formada en Gloucestershire, Inglaterra, en 1989. Brownson se desempeñaba como tecladista de la agrupación, misma que también estaba conformada por el bajista Zac Foley, el baterista Marc Decloedt, el guitarrista Ian Dench, el DJ Milf y el vocalista James Atkin. EMF saltó a la fama en 1990 tras su exitoso sencillo “Unbelievable”, con el que lograron el puesto número uno en el Billboard Hot 100.

El éxito de EMF fue fugaz y la agrupación optó por separarse en 1997. No obstante, Brownson siguió inmerso en la música a través de diversos proyectos, como LK. Años después volvió con sus compañeros de EMF para ofrecer algunos shows en vivo.

Descanse en paz, Derry Brownson.