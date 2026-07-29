Muere Javier Martín del Campo, guitarrista y precursor del rock mexicano, a los 75 años

Las figuras que desarrollan un género en distintos países siempre tendrán un lugar especial en la historia de la música. En este caso, la gente está de acuerdo en que Javier Martín del Campo Muriel fue pieza fundamental del desarrollo del rock mexicano a finales de los años sesenta y en posteriores fechas. Es por ello que propios y extraños lamentan su pérdida, confirmada en las últimas horas.

¿De qué murió Javier Martín del Campo?

En este final de mes la música se viste de luto al confirmarse la muerte de este precursor del rock nacional. Javier Martín del Campo fue de las piezas claves en el desarrollo del movimiento musical entre los años sesenta y setenta, esto al ser miembro fundador de la banda, Revolución de Emiliano Zapata. Dicha agrupación fue la que precisamente anunció el fallecimiento de su guitarrista y compositor.

Hasta el momento se desconoce el motivo de su deceso, pues la banda lanzó un comunicado donde se enfocó en despedir a su integrante, sin mayores detalles. “Su amor, su ejemplo, su música y su espíritu libre vivirán por siempre en nuestros corazones… Tu luz y tu legado seguirán guiándonos siempre”. Estas fueron las palabras para anunciar que su velorio sería este miércoles 29 de julio en Guadalajara.

El también conocido como Javis, está siendo despedido de manera cariñosa por diferentes espacios de comunicación y personajes de la escena mexicana. Desde el gobernador de Jalisco hasta El Tri, lamentaron la pérdida y recordaron con estima a la persona y legado musical del artista mexicano. Ahora se espera la confirmación del motivo de la muerte, esto desde algún frente familiar.

¿Quién fue Javier Martín del Campo?

Este hombre fue uno de los referentes del inicio del movimiento del rock que precisamente se dio en Jalisco, fundando la conocida banda de la Revolución de Emiliano Zapata. Este grupo se transformó con el paso de los años e incluso se decantó del lado de la baladas. Sin embargo, el nacido en San Luis Potosí un 8 de agosto es considerado parte elemental del sonido que llegó a México con diferentes propuestas. Era guitarrista, compositor y hoy se lamenta su pérdida a casi 70 años del inicio de su carrera en la música.