¡Faltó un ‘cachito’! Maná se queda cerca del Salón de la Fama del Rock and Roll

Es un hecho que los artistas latinos han ganado (muchísimo) terreno en la escena musical a nivel mundial y así lo demostró Maná. Recientemente fueron considerados para ingresar en este año al Salón de la Fama del Rock and Roll, pero no se logró. Aquí las reacciones de la banda mexicana y, de paso, recordamos las reacciones de Oasis a la lista de nominados, quienes tampoco consiguieron ingresar en el distinguido grupo.

¿Quienes entrarán al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2025?

La banda jalisciense liderada por Fher Olvera, se quedó muy cerca de ingresar al Salón de la Fama del Rock and Roll en este 2025, mientras que los artistas que ya pueden presumir esta distinción, son:

Chubby Checker

Bad Company

Joe Cocker

Outkast

Cyndi Lauper

The White Stripes

Soundgarden

Salt-N-Peppa

Warren Zevon

Cabe mencionar que, además de Maná, otros artistas que quedaron fuera de la distinción, fueron: Oasis, Mariah Carey, Joy Division/New Order, The Black Crowes, Billy Idol y Phish. Recordemos que, con poco asombro, Liam Gallagher habría dejado clara su inconformidad en redes sociales al revelarse la lista de nominados al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2025.

Así reaccionó Oasis a su nominación al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2025

En cuanto se publicó la lista de nominados al Salón de la Fama del Rock and Roll 2025, Liam Gallagher no se guardó nada y publicó en X sus impresiones:

“RNR hall of fame is for WANKERS”, escribió el líder de Oasis, lo que en español significa: “El Salón de la Fama del Rock and Roll es para idiotas”. ¿Será que su opinión habría cambiado en caso de haber sido llamados a la ceremonia de inducción? “Nunca” lo sabremos porque, además, ya no está disponible el ‘tuit’ que habría sido publicado la mañana del 12 de febrero.

¿Cómo reaccionó Maná al no entrar en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2025?

Para Maná, haber sido considerados para entrar al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2025, es todo un logro para la comunidad latina. Al menos así lo expresó Fher Olvera en un video que se difundió a través de las redes sociales oficiales de la banda de Guadalajara.

Luego de agradecer al Salón de la Fama del Rock and Roll por haber nominado a una banda mexicana que canta en español, aseguró que “la nominación ha sido histórica” y un “grito de guerra” para toda la música y la comunidad latina. “El premio más grande que tenemos son ustedes, verlos cantar, verlos bailar...”, complementó.

Ingresar en el Salón de la Fama del Rock and Roll no es un tema menor. Vaya, apenas el año pasado ingresó Ozzy Osbourne, mientras que personalidades como Cyndi Lauper y The White Stripes necesitaron dos nominaciones para ingresar al prestigiado Salón. Por su parte, Maná está preparando su gira por España y en Septiembre arrancarán un tour por los Estados Unidos.

¡Enhorabuena para los rockeros (aunque muchos digan que son poperos) mexicanos que han dado un paso histórico para la música latina.