El Tri: Lo que debes saber sobre su trayectoria en más 55 años de historia

A mediados de febrero de este año, El Tri cerró su gira celebrando más de cinco décadas de historia con un concierto espectacular en el Estadio GNP. Aunque no fueron suficientes cuatro horas de puro rocanrol nacional para repasar todos sus éxitos, los asistentes se quedaron con un gran sabor de boca. Aprovechamos la ocasión para repasar lo más destacado de la banda mexicana que celebra 55 años de una de... ¡Que viva el rocanrol!

Esto es lo más destacado en la trayectoria de El Tri

El génesis de El Tri sucede con Three Souls in My Mind, la banda formada por Alex Lora en medio del polémico año de 1968. Se cuenta que su primer ‘toquín’ importante sucedió en el Festival de Avándaro (el famoso ‘Rock y Ruedas’ de 1971), donde varias bandas mexicanas hicieron su versión tropicalizada del Festival de Woodstock.

Cabe mencionar que ‘El Three Souls’ componía en inglés y a partir del tercer álbum, cantando en español, lograron una profunda conexión con sus seguidores; tanto que poco a poco se convirtieron en la voz de los jóvenes mexicanos.

A partir de 1984, nace El Tri y dos años más tarde viajan a Madrid para representar a México en un encuentro de rock iberoamericano. Eventualmente, su música se esparciría por varias partes del continente presentándose en los foros más importantes de habla hispana.

Sería complicado hablar de El Tri y Alex Lora sin mencionar a su compañera de vida, su ‘domadora’. Alex y Celia García, mejor conocida como ‘Chela’ Lora, se casan en 1980 y desde entonces se volvieron inseparables.

Hacia 1985 ‘El Tri’ ya era una banda consolidada, con reconocimientos por altas ventas, conciertos internacionales y más. Uno de sus discos más preciados por sus seguidores surgió en 1989, el famoso disco grabado en vivo desde la cárcel de Santa Martha. En 1994 nacería uno de los temas consentidos: “Las Piedras Rodantes” y en 1999 lanzarían su primer DVD grabado en el Auditorio Nacional, un espectacular sinfónico.

Hasta ahora, El Tri puede presumir haber compuesto más de 500 temas, editado 35 discos de estudio (incluyendo los de ‘El Three Souls in My Mind') y cinco nominaciones a los Grammy.

¿Cuándo y dónde ver el concierto del 55 aniversario de El Tri gratis?

