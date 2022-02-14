Muere Luis Marín, voz de Barney en Los Simpson.

Una de las series más populares de todos los tiempos, sin duda es Los Simpson, que a lo largo de varios años ha logrado conquistar a millones de personas.

Desde su lanzamiento, muchas personas se han encargado de darle vida a las voces de los icónicos personajes.

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Uno de los más importantes fue Luis Marín, quien entre 1990 y 2013 prestó su voz para Barney, uno de los mejores amigos de Homero en la popular serie.

Ha fallecido LUIS MARÍN https://t.co/krkP8gxvea Una clave de sol dibujada en el guion de papel significaba que Luis Marín había estado allí...

Nuestro improvisado homenaje 🌹 pic.twitter.com/CUXB5zpj9K — ADOMA (@adoma_es) February 14, 2022

¿Quién era Luis Marín, actor de doblaje?

Luis Marín fue uno de los actores de doblaje más importantes de nuestra época, aunque su personajes más importante fue Barney en Los Simpson.

Durante su trayectoria Luis Marín formó parte de más de 70 películas prestando su talento. Su carrera comenzó en el cine en 1960 en la película 'El indulto'.

También tuvo papeles secundarios en otras producciones como 'El extraño viaje' de Fernando Fernán Gómez de 1964, 'El caso Almería' de Pedro Costa en 1983 y 'El Lute: Camina o revienta' de Vicente Aranda en 1987.

Durante 23 temporadas formó un papel fundamental en la famosa serie Los Simpson, pero no fue la única serie de televisión en la que tuvo un rol importante, ya que también prestó su voz para producciones sumamente importantes y famosas como: 'Los Soprano', 'Juego de Tronos', 'Breaking Bad', 'House’, 'Colombo’, ‘El equipo A’, ‘El príncipe de Bel Air’, ‘Embrujadas’, ‘MacGyver’, ‘Expediente X’ y ‘Xena, la princesa guerrera’.

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Su partida del mundo terrenal fue anunciada por la Unión de Actores, pues su trabajo dejó una huella que será inolvidable en el mundo del doblaje.