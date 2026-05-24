Saúl Hernández rompe el silencio sobre la salud de su excompañero de Caifanes

Saúl Hernández rompió el silencio y habló por primera vez sobre el estado de salud de Alejandro Marcovich, su excompañero de Caifanes quien sufrió un derrame cerebral el pasado 19 de mayo, el cual derivó de un coma inducido, hasta el momento toda la información había sido muy reservada, pero el vocalista de la banda ya dio su opinión.

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Las palabras de Saúl Hernández se dieron en un concierto en León Guanajuato, donde brindó apoyo a su excompañero de Caifanes: “En nombre de todo el grupo, quiero mandarle un abrazo muy cariñoso, con mucho amor, mucha luz y todo lo mejor para Alejandro Marcovich, le deseamos con todo el amor, de todo corazón que se recupere pronto. En nombre de Dios, le mandamos muchas oraciones y mucho amor”.

¿Qué le pasó a Alejandro Marcovich?

El pasado 19 de mayo se informó que, luego de recibir atención médica en un hospital especializado ubicado en la Ciudad de México, Alejandro Marcovich tuvo que ser inducido a coma, de hecho, fue la familia del guitarrista quienes publicaron un comunicado donde revelaron los problemas de salud del artista.

“Estimado público en general y medios de comunicación: Lamentamos informarles que el pasado martes 19 de mayo por la noche, el músico, guitarrita y arreglista Alejandro Marcovich sufrió un derrame cerebral, por lo que fue trasladado de urgencia al hospital.

El músico está en buenas manos de médicos especialistas junto con su esposa y dos hijos. por este motivo, no podrá asistir a las fechas de conciertos ya pactadas hasta nuevo aviso. Agradecemos mucho las muestras de cariño, oraciones y buenos deseos que nos han hecho llegar. Esperamos su pronta preocupación y agradecemos su comprensión en estos momentos tan difíciles”, se puede leer en la publicación de Fabian Jiménez en X.

La pelea entre Alejandro Marcovich y Saúl Hernández

Cabe señalar que, Saúl Hernández y Alejandro Marcovich tuvieron algunas diferencias, es por ello que, el mensaje de apoyo a su excompañero de Caifanes retumbó alto durante su concierto. La razón de su pelea de los músicos se dio por una lucha de liderazgo, el control creativo y supuestamente por un choque de egos.

Saúl Hernández creó a Caifanes entre 1987 y 1989, el grupo pudo lanzar varios temas que hoy son un éxito como: Viento, Mántenme porque me muero y La Negra Tomaza; pero, justo antes de grabar el segundo álbum, El Diablito, Saúl invitó a Alejandro Marcovich para que se sumara al conjunto, esto a pesar de la negativa del bajista Sabo Romo y de Óscar López, quien a los años siguientes confirmaría de manera pública que no necesitaba un segundo guitarrista.

Marcovich fue pieza clave en los álbumes más importantes del grupo como: “El Silencio y El Nervio del Volcán," sin embargo, las grabaciones fueron complicadas para el guitarrista. Esta información se dio a conocer en su biografía Vida y Música, donde el argentino reveló el enfrentamiento con el tecladista Diego Herrera por los espacios que se destinaban para sus arreglos en El Silencio; a eso se le añadió que, durante las grabaciones de El Nervio del Volcán, Saúl Hernández supuestamente lo habría abofeteado luego de una discusión en el estudio.