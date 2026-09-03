“Ley Taylor Swift”: Brasil cambia las reglas para conciertos y busca proteger al consumidor: ¿De qué se trata?

Recientemente se ha dado a conocer que las autoridades brasileñas acaban de establecer nuevas reglas para los magnoeventos de entretenimiento como conciertos y festivales. La denominada "Ley Taylor Swift", obliga a los responsables de los eventos a ofrecer agua potable gratuita durante las actividades, además de que se deberá permitir el ingreso con recipientes personales para el consumo de agua. Además, uno de los cambios más importantes es que esta nueva normativa obligará a las plataformas de venta de boletos a combatir la compra masiva de boletos. ¿Pero qué más ofrece esta nueva ley?

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¿Qué es la "Ley Taylor Swift", y cómo transformará los eventos masivos en Brasil?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, la presidenta Lula da Silva oficializó la "Ley Taylor Swift", el pasado 31 de agosto del 2026, esto tras la tragedia registrada el pasado 17 de noviembre del 2023, en Río de Janeiro, en donde se registró una sensación térmica que rozó los 60 °C.

Dentro del marco legal, se advierte que la normativa de ley se aplica a eventos culturales de más de 1000 personas, en donde se les permitirá a los asistentes ingresar con sus propias botellas, obligando a las productoras a repartir agua gratis. De no ser así, se les castigará con la suspensión inmediata del evento o severas multas establecidas por la Secretaría Nacional del Consumidor.

De la misma manera, se establece que esta normativa de ley busca combatir a las llamadas mafias de reventa de boletos digitales, con penas hasta de 2 años de prisión y multas de hasta 100 veces el valor del boleto, esto para quienes usen bots o inflen los precios. Con esta iniciativa, Brasil se convierte en pionero en seguridad de conciertos masivos.

¿Qué pasa con los eventos masivos en México?

Es importante establecer que en México, las productoras no están obligadas a dar agua gratis, ni permitir el ingreso de botellas, esto debido a que las iniciativas locales se mantienen congeladas en el Congreso, esto a pesar de que se han registrado eventos donde se invita a la población a llevar botellas para el consumo de agua potable.

Para el caso de la reventa de boletos, la PROFECO obliga a las boleteras a transparentar todos los cargos ocultos desde el inicio de la venta, esto bajo amenaza de multas millonarias si se incumple. En el caso de la venta reventa y la inflación de precios, estos se castigan únicamente con infracciones cívicas, como multas o arrestos de hasta 36 horas.

