En la última hora, el festival Tecate Comuna 2026 reveló su line-up OFICIAL. El festival se llevará a cabo el próximo 28 de noviembre dentro del Foro Cholula, y contará con la participación de bandas como The Flaming Lips, The Mars Volta, Caifanes, NSQK y División Minúscula, entre algunas más. No obstante, si no te quieres perder, anda de este festival. Aquí te contamos todo lo que debes saber sobre las bandas confirmadas, horarios, lugar, cómo llegar y más.

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¿Qué se sabe sobre el line-up de Tecate Comuna 2026?

El line-up oficial del Tecate Comuna 2026 fue revelado de manera oficial este jueves 13 de agosto de 202 y con él se confirma uno de los carteles más esperados y variados de la escena musical, en donde convergerán más de 30 bandas de rock, pop, ska y rock alternativo, consolidando al festival como uno de los más esperados del año.

Dentro del cartel confirmado, sobresalen bandas como: Caifanes, The Flaming Lips, The Mars Volta, Babasónicos, Enjambre, José Madero, Los Auténticos Decadentes, Los Caligaris, LPNSQK, Camilo Séptimo, Cuarteto de Nos, División Minúscula, DLD, Porte.

Es importante tomar en cuenta que hasta ahora no se ha revelado el orden de las bandas confirmadas, por lo que será cuestión de tiempo conocer el cronograma oficial.

Costo, boletos, fechas y todo lo que debes saber sobre el festival Tecate Comuna 2066

El festival Tecate Comuna 2026 se realizará este sábado 28 de noviembre del 2026, dentro del Foro Cholua, los costos de los boeltos van desde los 1590 pesos mexicanos a los 3,030 pesos nacionales, siendo el proximo 18 de agosto el inicio de la preventa Banamex.

Para poder llegar al festival dentro del Foro San Andrés Cholula, el cual está ubicado en la Recta Cholula - Puebla 2417, existen diversas opciones, siendo el acudir por transporte particular, taxis, servicios de transporte privado o colectivos públicos de la región.