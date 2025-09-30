Llaman marihuano que hace playback a León Larregui; esto respondió el artista

El debate alrededor de Zoé siempre ha traído desenfrenados resultados que siguen sin ponerse de acuerdo en cuanto al lugar que merece la banda entre los mejores grupos de rock en México. Mientras tanto, en una intención de desestimar a León Larregui, un perfil de tendencia mexicanas en ‘X’ dijo que el cantante hizo playback en su concierto. Esta fue la contundente respuesta del vocalista.

¿León Larregui hizo playback en sus conciertos con Zoé?

Uno de los estigmas que han puesto sobre la espalda del nacido en Cuernavaca es que es un marihuano. Y aunque está confirmado que consume o consumía esta sustancia, siempre aprovechan para desestimarlo de dicha forma. Y uno de los ejemplos fue esta publicación, misma que aseguraba que el vocalista no cantó en los conciertos que la banda está dando en el Estadio GNP.

Sin embargo, la respuesta de los fanáticos del artista y de la banda indicaron que eso era absurdo, pues en los conciertos incluso hay pruebas de que se equivocó en algunas ejecuciones, como es normal de los seres humanos. Por ello, que este perfil quiera hacer eco con declaraciones y actos falsos, hizo que la gente le respondiera enfadada.

¿Cuáles fueron las palabras emitidas por León Larregui?

Aunque como ya se indicó, los fans no dejaron que las mentiras de este perfil de ‘X’ afectaran las excelsas presentaciones - así se presumen en redes - de Zoé. El propio artista salió para defender su labor como vocalista, diciendo lo siguiente: “La gente que ha estado ahí saben que esta declaración es falsa!”. Agregando en una publicación posterior: “Las abejas se acercan a la miel , las moscas a la merd!! Me Dijo un amigo querido!”.

🚨 Zoé :

Porque las personas están molestas, ya que pagaron 4 mil pesos para ver al mariguano de León Larregui hacer playback en todo su concierto.

🤡

El compa ni ganas le echó para disimular que cantaba.

😫

Si quieren tirar su dinero a la basura, vayan a conciertos.

💩💩💩#RT… pic.twitter.com/heJbltB5jx — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) September 28, 2025

Con esto, León Larregui sigue en plan grande, esperando concretar sus fechas en el antes llamado Foro Sol. Solamente restan las del primero y segundo de octubre en lo referido al noveno y décimo mes del 2025. Esto para regresar a lo que sería una última fecha el jueves 13 de noviembre.