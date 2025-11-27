Exitoso grupo de K-pop se corona como el primero en presentarse en Viña del Mar 2026

Sin duda alguna Festival Viña del Mar uno de los eventos más importantes en la industria musical supo sorprender con su cartel de la edición 65, pues este 2026 contará por primera con la participación un grupo de K-pop.

NMIXX, la girl-band surcoreana formada por la compañía JYP Entertainment en 2022 llega el próximo año a latinoamérica con un gran salto a la “Quinta Vergara”.

¿Quiénes son NMIXX y por qué fueron consideradas para participar en Viña del Mar?

NMIXX está integrada actualmente por seis jóvenes: Lily, Haewon, Sullyoon, Bae, Jiwoo y Kyujin su estilo ha sido definido como “MIXX Pop”, una fusiona K-pop con elementos de pop, trap, R&B y otros géneros, lo que les da una identidad versátil y moderna.

DICE es una de sus reproducciones con mayor éxito y que les ha ayudado a consolidar su popularidad a nivel internacional, pues acumula decenas de millones de reproducciones.

A pesar de que es la primera banda de K-pop que se presentará frente al “moustro” chileno, NMIXX ya había participado en el festival, en 2025 fueron invitadas como público especial y jurado internacional

Durante su participación la reacción que tuvieron durante el show de Myriam Hernández se volvió viral e hizo que conectarán más con los chilenos, algo que hizo que más tarde declararan su deseo de participar en festivales latinoamericanos, apuntando directamente a Viña del Mar.

Según Daniel Merino, director ejecutivo del Festival Viña de Mar, la idea de incluir este género en la cartelera se venía conversando desde hace años pero gracias a la Alcaldesa Macarena Ripamonti, quien busca innovar y buscar talentos para atraer nuevas audiencias, este año pudo ser posible.

¿Qué es el Festival de Viña del Mar y quienes se presentarán este 2026?

No solo en Chile, sino en toda América Latina el Festival de Viña del Mar es uno de los eventos musicales más emblemáticos que se ha consolidado como una plataforma clave donde convergen artistas latinos, internacionales y, ahora, por primera vez, del K-pop.

Por su historia, su capacidad de convocatoria y su impacto mediático, estar en la Quinta Vergara significa alcanzar un nivel de visibilidad importante, tanto para artistas consagrados como para nuevos talentos.

Para este 2026 la organización reveló que algunos de los artistas que pisarán este escenario del 22 al 25 de febrero a parte de NMIXX serán Gloria Estefan, Juanes, Yandel, Paulo Londra, Mon Laferte, el dúo mexicano Jesse y Joy entre otros.