Wisin anuncia en redes la apertura de la “Universidad del perreo"; esto se sabe

Wisin se ha consolidado como una imagen importante en el genero urbano, pero ahora ha sorprendido a todos al anunciar formalmente la apertura de la Universidad del Perreo (UDP) en Puerto Rico, enviando un comunicado formal sobre el gran inicio de la institución.

En el comunicado que lanzó el cantante, detalla que el reggaetón fue un generó que de las calles logró llegar a cada rincón del mundo, por lo que buscaba poder hacer un centro educativo en el que pueda dedicar su estudio, difusión y preservación de la historia del genero musical.

¿Cuándo es la apertura oficial?

En el Instagram de Wisin, podemos ver que el cantante incorporó cuál va a ser el logo de la Universidad del Perreo, además de compartir el link de la institución educativa.

Se menciona que la apertura oficial será dentro de 14 días, por lo que se estima que estará en funcionamiento a partir del 1 de septiembre del 2026.

Dentro de la poca información que se comparte en la pagina oficial, se menciona que en docencia se les dará cátedras de ritmo aplicado, historia del reggaetón y epistemología del flow, además de contar con centros de estudios avanzados en dembow y cultura urbana.

Por otro lado, se menciona que contará con programas de intercambio, permitiendo que su alumnado pueda ir a estudiar en otras partes del mundo.

Por ahora, la "Solicitud de Pre Admisión" ya se encuentra abierta, para ser los posibles ingresados a la primera generación, hay que colocar nombre, celular y correo electrónico.

¿Por qué se separaron Wisin y Yandel?

Recordemos que la carrera de Wisin inicio cuando hacia un dueto con el reggaetonero Yandel, permanecieron juntos hasta el 2022, cuando cerraron definitivamente su trayectoria con la gira de 'La última misión', aunque ellos ya se habían separado desde el 2013

Ya que ambos buscaban poder consolidar sus carreras musicales en solitario, además de aprovechar el momento para darse un descanso después de intensas giras. Ahora con la apertura de la 'Universidad del Perreo', muchos están ansiosos por conocer el nuevo proyecto del cantante.