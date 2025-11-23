Don Omar, Alvaro Diaz, Wisin: Estos fueron LAS MEJORES presentaciones del día sábado del Coca Cola Flow Fest 2025
Sin duda estas presentaciones fueron LO MEJOR del festival en este primer día de actividades
Este sábado vivimos el primer día del Coca Cola Flow Fest y tenemos qué hablar de lo increíble que no la pasamos entre grandes shows en vivo, un ambiente inmejorable y nuestros artistas favoritos, confirmando por qué este evento es uno de los más grandes de México e incluso Latinoamérica.
¿Cuáles fueron los mejores actos en vivo del Flow Fest?
A nuestro título, hablaremos de los artistas que pudimos apreciar pues uno de los grandes aciertos del festival es que las actividades NUNCA se detienen.
- Micro TDH: Uno de los actos que no te podías perder de este día nos dio un recorrido por su ya extensa discografía y consintió a sus fans con sus mejores éxitos e incluso con las canciones que lo pusieron en la mira mundial y hasta cover de ‘Querida’ de Juan Gabriel se aventó.
- Sayuri & Soholov: Este dúo de artistas le ha sabido llegar a la escena urbana del reguetón mexicano en relativamente poco tiempo, pero su presentación en el Flow Fest las hizo lucir como si fueran artistas que llevaran años y años en este tipo de escenarios, donde sorprendieron al incluir una banda en vivo haciendo tronar sus pistas.
- Easykid: Su show fue una de las sorpresas del festival y no porque dudaramos de su calidad como artista, sino porque en verdad mostró un show como pocos, donde su audio impecable, los visuales y el feeling que metió durante la tarima hicieron un match perfecto.
- Myke Towers: Era sin duda uno de los actos más esperados del día y no decepcionó a sus fans, verlo en este tipo de escenarios como el principal demostró la subida que ha tenido con el paso de los años donde pareciera que cada canción que soltaba era un clásico.
- Wisin: Esta presentación se sintió como una montaña rusa de emociones pues además de soltar clásicos de ya esta vieja escuela que cantaba junto a Yandel, también interpretó hits que lo ha consagrado como una propuesta fresca e incluso invitó a El Bogueto a su escenario.
- Alvaro Díaz: Otras de las letras grandes que sí o sí teníamos que ver en el primer día de actividades era la presentación de Alvarito, con quien recorrimos pasado, presente y futuro, en un concierto único donde vivimos de todo, amor, desamor e intriga, pues anunció su nuevo disco ‘Omakase’, además de hacernos llorar con su setlist, mismo que hizo un gran juego con sus visuales, DJ y percusiones en vivo.
- Don Omar: Uno de los más grandes realizó una de sus últimas presentaciones pues ha anunciado que en 2026 se retirará de los escenarios y cada canción fue como ir a misa, una del reguetón donde vivimos en carne propia a uno de los artistas más grandes que ha visto el género, un 10.
- Kevis & Mayky: Esta mención especial se la lleva esta agrupación de Los Chicos del Norte, quienes con su rap rompieron el escenario, aún cuando competían con headliners de reguetón mundial, los raperos lograron encender al público, donde propios y extraños no pararon de levantar las manos (y los puños), e incluso se armó el slam, en una presentación que lo tuvo de todo.