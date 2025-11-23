Don Omar, Alvaro Diaz, Wisin: Estos fueron LAS MEJORES presentaciones del día sábado del Coca Cola Flow Fest 2025

Este sábado vivimos el primer día del Coca Cola Flow Fest y tenemos qué hablar de lo increíble que no la pasamos entre grandes shows en vivo, un ambiente inmejorable y nuestros artistas favoritos, confirmando por qué este evento es uno de los más grandes de México e incluso Latinoamérica.

¿Cuáles fueron los mejores actos en vivo del Flow Fest?

A nuestro título, hablaremos de los artistas que pudimos apreciar pues uno de los grandes aciertos del festival es que las actividades NUNCA se detienen.

