Resident Evil: Veronica confirma su lanzamiento y podría llegar antes que GTA 6; fans de la saga celebran el anuncio

Los fanáticos de Resident Evil, una de las sagas de terror de videojuegos más importantes de todos los tiempos, acaban de recibir una de las noticias más esperadas del año: La llegada de Resident Evil: Verónica, la cual se espera para 2027. El reciente anuncio ha comenzado a encender las alarmas tras años de espera del regreso de esta emblemática saga.

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