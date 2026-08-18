AL MOMENTO: Filtran MAPA de GTA 6 y supuesto gameplay previo a la muestra oficial del 27 de agosto

En las últimas horas el famosos videojuego GTA VI vuelve a ser tendencia y protagonista luego de que se filtrara información importante para los amantes de este título, aparentemente este martes 18 de agosto comenzaron a viralizarse supuestas imágenes que presuntamente muestran nuevas zonas del mapa, además de un supuesto gameplay protagonizado por Jason.

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El material todavía no ha sido confirmado por Rockstar Games, pero su calidad y el nivel de detalle han despertado gran interés entre los seguidores del videojuego.

La filtración cobra relevancia porque llega apenas nueve días antes de la presentación oficial del 27 de agosto, cuando Rockstar ofrecerá una Extended Look de Grand Theft Auto VI a través de canales oficiales.

Full GTA 6 map pic.twitter.com/gtT01gG3j7 — Centro LEAKS (@CentroLeaks) August 18, 2026

¿Cómo es el gameplay y el mapa que se filtró?

Como se mencionó anteriormente, a través de redes sociales comenzó a circular un breve video donde se muestra a Jason en una vivienda, la cual es la que se ha visualizado en el segundo tráiler oficial de esta saga, según estas imágenes ahora se le ve recargado en un tipo balcón viendo hacia el mar, poco después salta hacia la entrada tipo patio de la casa donde se ve también una embarcación.

Asimismo, se observa como Jason toma un balón de baloncesto y comienza a realizar tiros mientras aparece una barra de indicación en pantalla que permite ejecutar el tiro, finalmente, el video termina cuando el balón rebota y cae al agua.

Pero el supuesto gameplay no fue lo único que llamó la atención. También comenzaron a circular capturas que presuntamente mostrarían diferentes zonas del mapa, entre ellas Kelly County, Leonard County, Vice Daly County.

Aunque inicialmente algunos usuarios dudaron de la autenticidad del material y plantearon que podía tratarse de una recreación hecha por fans o de una versión antigua, hubo varios detalles que despertaron sospechas. Las animaciones, la iluminación y, sobre todo, la similitud de los escenarios con lugares mostrados previamente, asimimismo, la supuesta reacción que se ha tenido por los creadores, ya que, según se ha reportado que Take-Two Interactive habría comenzado a solicitar el retiro de algunas publicaciones que difunden el material, mediante reclamaciones relacionadas con derechos de autor.

URGENTE NOTICIA DE ULTIMO MOMENTO 🔥



SE LE FILTRAN VIDEOS Y NUEVA INFO A ROCKSTAR



YA ESTÁN CERRANDO LAS CUENTAS QUE SUBIERON EL GAMEPLAY DE GTA 6.



TAMBIÉN YA FILTRARON EL MAPA DEL JUEGO. pic.twitter.com/9CkF3KYYjc — Gamer Engineer 🇲🇽 (@GamerE_Oficial) August 18, 2026