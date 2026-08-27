¿Los personajes podrán subir de peso? Revelan nuevos detalles de GTA VI, previo a su estreno

Es oficial, cada vez falta menos para que Grand Theft Auto VI salga de forma oficial y recientemente se dieron a conocer algunas de las actualizaciones que este videojuego tendrá y que sin duda han causado gran impacto en los gamers ya que esto sin lugar a dudas revoluciona todo lo que el videojuego ha tenido a lo largo de los años y en versiones anteriores.

GTA VI: ¿Qué actualizaciones tendrá el videojuego?

No cabe duda de que GTA VI, el videojuego desarrollado por el estudio Rockstar Games es una de las versiones más esperadas, sin embargo los fans se encuentran entusiasmados ya que se dió a conocer que el videojuego contará con un sistema de redes sociales en las que los personajes pueden volverse virales, por otro lado se reveló que los cuerpos de Jason y Lucia pueden tener cambios dependiendo qué tipo de alimentación tengan y que tan reparador sea su sueño; es decir, pueden subir de peso. Además de esto también se reveló que los NPC serán más variados. Por su parte, el cambio de personajes será mucho más fluido ya que se puede intercambiar a Jason por Lucía de forma instantánea. Aunado a esto, el jugador tendrá la posibilidad de jugar con Jason y Lucia como pareja o bien, causar disturbios solo teniendo el control de un personaje.

GTA VI: ¿Cuándo se estrena el videojuego?

Grand Theft Auto VI saldrá de manera oficial este próximo 19 de noviembre de 2026 y estará disponible en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Además de esto se ha dado a conocer que las ediciones físicas incluirán un código de descarga en lugar de un disco tradicional, algo que se adapta a la era de la tecnología actual.

Por otro lado, si eres fan de este videojuego debes de saber que el gameplay de GTA VI se estrenará a través de streaming este próximo 27 de agosto; es decir, estamos a horas. La hora será a las 13: 00 hrs, tiempo del centro de la Ciudad de México. Hasta el momento se desconoce qué información podría revelar el gameplay, pero los fans esperan que sean grandes novedades y sorpresas sobre personajes o funciones del videojuego.