¡Por fin! Marvel’s Wolverine de Insomniac Games muestra nuevo gameplay y enloquece a los fans en State of Play

Durante el State Of Play, uno de los anuncios más sorprendentes fue la presentación del Marvel's Wolverine, en donde se presentaron más detalles sobre su jugabilidad. Durante el avance, las fans aumentaron las expectativas, convirtiendo este en uno de los títulos más esperados de PlayStation.

Ahora lee: Fecha y HORA EXACTA para ver el State of Play desde México

Marvel's Wolverine fue uno de los momentos más esperados de la transmisión State of Play de Sony, pues no solo llegó con la confirmación de un título nuevo, sino que también presentó imágenes exclusivas de Insomniac para PS5.

¿Qué se vio durante la presentación del juego?

Los fanáticos de Wolverine pudieron conocer de antemano a Logan siguiendo una pista dentro de una zona repleta de ciberenemigos, quienes secuestraron a orlocks, incluyendo a Leech. De los momentos que más sobresalieron fue el modo sigilo que se pudo apreciar y el combate cuerpo a cuerpo, con el que logra llenar un medidor de furia.

¿Cómo será la jugabilidad del nuevo Wolverine?

Tras un gran avance del juego, los fanáticos del género han celebrado la acción y cruda “violencia” que caracteriza al juego y al personaje, destacando por su jugabilidad, que destaca por presentar un juego de acción lineal con una narrativa sólida que puedes experimentar de manera continua. Además, sorprende, a diferencia de grandes lanzamientos, por ser una historia que busca matar a cuantos enemigos estén de frente y seguir hasta el final sin importar nada.

La edicion deluxe de Marvel's Wolverine contendra lo siguiente:



5 trajes exclusivos

Increíble

Salvaje

Era del Apocalipsis

Caza Nocturna

Nuevo cuero



5 garras exclusivas

Garras de filo liso

Garras de hoja hueca

Garras gruesas

Garras de espina dentada

Garras afiladas



3 puntos de… pic.twitter.com/AEs5JxGlcy — Noticias PlayStation (@NotiPlay_) June 2, 2026

¿Cuándo sale a la venta Marvel's Wolverine?

Se espera que el próximo título de Marvel's Wolverine se lance para el 15 de septiembre de este año y con ello, terminaría una de las esperas más largas para los gamers. Además, es importante señalar que este título será uno de los grandes exclusivos de Sony para PS5, pues hasta el momento no se ha dado a conocer una versión pensada para PC.

Cabe mencionar que la firma ha anunciado de manera oficial que, a partir de ahora, Sony mantendrá sus juegos narrativos para una persona en completa exclusividad solo para PlayStation.